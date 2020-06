Homem morre após ser atropelado na avenida Torquato Tapajós

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi atropelado na noite desta quarta-feira (10), por volta das 19h30, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. A via é uma das mais movimentadas da cidade.

Os ocupantes do carro envolvido no acidente informaram que o homem teria tentado atravessar fora da faixa de pedestre. Segundo eles, após o impacto da batida do carro, o homem ainda chegou a falar e estava com sinais vitais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Porém, segundo os envolvidos, a ambulância demorou bastante e o homem acabou não resistindo aos ferimentos.

Uma testemunha informou que o homem seria morador de rua da área. Ele não possuía nenhum documento de identificação.

Policiais militares estiveram no local realizando o isolamento da área. O trânsito teve retenção no fluxo. As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

