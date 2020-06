Corpo de homem é resgatado por Bombeiros no Rio Negro

Manaus - Um corpo do sexo masculino foi resgatado na tarde desta quarta-feira (10), por volta das 15h, boiando no Rio Negro , na frente do município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o corpo apresentava ferimentos no pescoço e junto ao cadáver foram encontrados uma sacola plástica amarrada ao cordão da calça da vítima. O volume tinha um aparelho celular, R$ 18 e um documento de identidade em nome de Luiz Sabino Rodrigues, nascido em 28 de agosto de 1974, no município de Benjamim Constant.

O cadáver estava sem camisa, com calça e calçado com meia vermelha. O corpo foi transportado ao Pelotão Fluvial no bairro Centro, Zona Sul de Manaus e em seguida encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A identidade está em nome de Luiz Sabino Rodrigues | Foto: Divulgação

