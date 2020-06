Em Manaus, vazamento de gás gera princípio de incêndio em restaurante

Bombeiros foram acionados às 20h55 | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um princípio de incêndio assustou trabalhadores de um restaurante, localizado em um prédio comercial na avenida Jacira Reis, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (10). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado às 20h55. Um funcionário teria relatado que o sinistro iniciou após o vazamento em uma botija de gás.

Pessoas que praticavam exercícios na região presenciaram quando os funcionários, com a intenção de evitar a propagação do fogo, retiraram, pelo menos, outras cinco botijas de dentro do estabelecimento.

O proprietário do restaurante explicou que no local estavam apenas tralhadores produzindo os pedidos para entrega de Delivery. Conforme o CBMAM, a viatura do posto do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) da rodoviária foi encaminhada para atender a ocorrência.

