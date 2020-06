Acidente entre moto e ônibus deixa um ferido, em Manaus

Manaus - O que poderia ter sido apenas um feriado durante a pandemia terminou em um susto para um homem de 32 anos. Enquanto pilotava uma moto, sem modelo identificado, o motociclista colidiu com a traseira de um ônibus da empresa São Pedro, na manhã desta quinta-feira (11), em Manaus. O acidente ocorreu em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), na avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste. O homem sobreviveu e foi levado a uma unidade hospitalar da Capital.

O caso aconteceu por volta das 6h30 e uma das primeiras pessoas a chegar ao local foi o pai do acidentado, seguido também pelos plantonistas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foi acionado.

"Quando há acidente com vítima lesionada, a perícia é chamada para fazer o levantamento das causas do ocorrido, mas nesse caso não foi possível porque a moto foi deslocada do ponto do acidente", informou a assessoria do IMMU.

A vítima foi levada para o Hospital 28 de Agosto e o pai informou aos agentes do IMMU que levaria a moto do local. A reportagem não conseguiu contato com a família do acidentado.

