Corpus Christi tem celebração online em Manaus

Manaus - Mesmo em tempos de pandemia, os católicos não deixarão de celebrar o dia de Corpus Christi, que comemora um dos princípios mais importantes do catolicismo: o sacramento da eucaristia. A data relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Várias paroquias da capital adotaram missas transmitidas pela internet, mas algumas ainda terão as tradicionais procissões em que os fiéis poderão acompanhar os párocos da frente das suas próprias casas.

Uma missa solene será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Frei Leonardo Steiner, às 17h desta quinta-feira (11), direto da Catedral de Manaus, sem a presença de fiéis. A celebração será transmitida pela internet, TV Encontro das Águas, Radio Rio Mar, Rádio Castanha e Rádio Encontro das águas. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o arcebispo destacou a importância da participação na celebração e orientou os fiéis a não saírem de casa.

Paróquias como Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus e Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, adotaram a missa online e peregrinação por ruas do bairro.

"Participem sem sair de casa. Nós teremos nas paróquias e áreas missionárias as celebrações transmitidas pela internet: acompanhem. Depois, padre e sacerdote irão sair com o santíssimo pelas ruas da sua região. Acompanhe, enfeite a janela da sua casa e a porta, mostrando a Jesus que você o ama e deseja amá-lo cada vez mais. Vamos externar a nossa gratidão por Jesus ter permanecido no meio de nós no sacramento eucarístico. Após nossa missa, vamos fazer uma pequena procissão em torno da catedral abençoando nossa arquidiocese", destacou Steiner.