Durante chuva, barranco desaba e atinge três casas na Zona Norte

Manaus - Devido a chuva desta quinta-feira (11), um deslizamento de barranco foi registrado na rua Cinco, do conjunto Cidadão 12, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Três famílias foram atingidas e tiveram as casas tomadas por lama.

Conforme informações da Defesa Civil de Manaus, o deslizamento foi causado por um trabalho de terraplanagem em um tereno que fica acima das casas atingidas. Devido ao grande fluxo de água e volume de terra, o barranco cedeu e atingiu parcialmente os imóveis.

Uma equipe do órgão foi atender a ocorrência e informou que o responsável pela obra se comprometeu a prestar assistência para as famílias que perderam os bens. A pluviometria de Manaus nesta quinta estava em média de 20 milímetros até as 16h45.

Outro caso

Moradores da rua Carauari, da comunidade das Pedras, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, tiveram as casas invadidas por lama durante uma chuva registrada em fevereiro deste ano. Um córrego que fica ao lado de, pelo menos, oito residências transbordou e moradores denunciam que perderam móveis e documentos. O alagamento teria acontecido por causa de uma obra feita por uma empresa privada das proximidades.

