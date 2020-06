Fiéis acompanham missa solene de Corpus Christi a distância

A missa solene de Corpus Christi foi celebrada pelo arcebispo de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Muitos fiéis acompanharam pela televisão, rádio e internet, a missa solene de Corpus Christi celebrada pelo Dom Frei Leonardo Steiner, nesta quinta-feira (11), direto da Catedral Nossa Senhora da Conceição, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. A celebração não contou com a tradicional presença de fiéis. Nas redes sociais houve muitas interações, dentre elas pedidos pela a realização de sonhos e pelo fim da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

A celebração foi aberta com cânticos de glorificação a Deus e palavras de comunhão em cristo. Devido a pandemia, foi necessário que as paróquias adaptassem a programação de Corpos Christi, de forma que elas pudessem ser acompanhadas virtualmente.

O arcebispo de Manaus Dom Frei Leonardo Steiner abriu a missa solene destacando o objetivo de celebrar a presença humilde e restauradora de Jesus em nosso meio.

"Francisco de Assis chamava isso de humildade de Deus. Ele permanece conosco como alimento repartido e como bebida. Se não comermos a carne do homem e bebermos o sangue dele, não teremos a vida eterna. Escutem as palavras do senhor, nosso único bem é esse na leitura das escrituras. Reunidos e em comunião, alimentem-se da palavra. É pela palavra que o Senhor no faz pão, nos faz corpo e nos faz igreja", celebrou.

O arcebispo ainda aproveitou para expor o grande desejo de caminhar em procissão pelas ruas para exaltar a presença do senhor.

"Era nosso desejo de caminhar em procissão pelas ruas da cidade hoje. Nosso desejo era louvar, cantar e bendizer a presença de Deus nas nossas ruas, mas não é possível. De casa, unidos, cantemos louvores e ações de graça. Cuide Deus dos atacados, dos doentes por coronavírus e por aqueles que cuidam deles. Assim como dos abandonados, drogados, alcoólatras e todos que têm necessidade do corpo e do espírito", clamou Steiner.

Na solenidade, a hóstia foi consagrada. Muitos internautas acompanharam toda a cerimônia pelas redes socais. Dentre os cometários, palavras de fé e pedidos pela saúde de ente queridos.

"Pela alma do meu pai Florismundo Antônio da Silva e por todos os nossos entes queridos que já partiram dessa vida, para a outra na esperança da ressurreição. Perdão meu Deus. Graça e paz e saúde para todos! Rezando junto pela libertação da pandemia no mundo. Nosso coração está em Deus. A salvação é nosso dever. Peço proteção à minha família", escreveram alguns dos internautas que acompanharam a missa pelas redes sociais.

Papa Francisco

“Este ano não é possível celebrar a Eucaristia com manifestações públicas, todavia podemos realizar uma ‘vida eucarística’”, afirmou o Papa Francisco sobre a comemoração cristã.

A hóstia consagrada contém a pessoa de Cristo, prosseguiu Francisco, por isso “somos chamados a buscá-la diante do tabernáculo na igreja, mas também naquele tabernáculo que são os últimos, os sofredores, as pessoas sós e pobres. Foi o próprio Jesus quem o disse”.

Celebrações virtuais

Fiéis arrumaram as casas para esperar as procissões de Corpus Christi | Foto: Divulgação

Várias paroquias da capital adotaram missas transmitidas pela internet , mas algumas ainda tiveram as tradicionais procissões em que os fiéis puderam acompanhar os párocos da frente das suas próprias casas, que foram enfeitadas para receber a celebração. Missas matinais foram contempladas por centenas de fiéis, em diversas páginas de paróquias nas redes sociais.

Paróquias como Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus e Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul, adotaram a missa online e peregrinação por ruas do bairro.