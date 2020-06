Buraco em tubulação põe em risco moradores de beco no Redenção

Manaus - Moradores do beco Cruzeiro, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, procuraram o Em Tempo e informaram sobre uma inundação, que ocorre em momentos de chuva forte. O problema acontece desde que parte de uma tubulação de água desmoronou. O buraco deixa escapar muita água e está gerando preocupação para as famílias que residem no local.

Segundo um morador, Francisco Nilson Bragança, de 49 anos, a inundação começou após uma obra feita por um vizinho em cima do duto de água.

"Antes não tinha essa construção aqui, agora desce muita água toda vez que chove. Com o volume e a força da água, essa terra começou a ceder. Temos medo que qualquer hora uma tragédia aconteça. O risco é das casas caírem", disse Francisco.

Outra moradora informou que cerca de 15 famílias moram no local afetado. Ela também teme que ocorra uma tragédia e as famílias do beco fiquem desabrigadas, ou até percam a vida em um desmoronamento.



"A gente quer que façam algo aqui e urgente. Não dormimos quando chove porque temos muito medo. Aqui a gente cria as nossas crianças, só que alaga tudo com essa água da rua", disse a moradora, Cíntia Monteiro de Almeida, de 35 anos.

A equipe do Em Tempo procurou a concessionária Águas de Manaus para buscar informações sobre a situação na área. A empresa informou que ao realizar uma vistoria no local, a equipe constatou que se trata de um problema de drenagem e apenas a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) pode responder sobre a denúncia.

Na chuva desta quinta-feira, os moradores tiveram medo de um desmoronamento | Foto: Yasmin Feitosa





Em nota, a Seminf informou que, disponibilizará uma visita técnica para analisar a situação. Se a obra citada for de responsabilidade da pasta, todos os serviços serão realizados.

A secretaria também informou que, em relação a canalização, se for rede de esgoto, a obra é de responsabilidade da concessionária de água. A Prefeitura de Manaus é responsável apenas pela drenagem de águas pluviais. Tudo será analisado nessa visita técnica programada para a próxima semana.