Mulher fica presa nas ferragens após grave acidente em Manaus

O acidente foi grave e precisou do apoio da equipe do Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher ficou presa nas ferragens após um grave acidente de carro, na noite de quinta-feira (11), na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o condutor do carro perdeu o controle da direção, devido a pista molhada, bateu e arrancou um poste de iluminação pública. A mulher que estava no banco do passageiro ficou presa nas ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionada para retirar a vítima das ferragens.

Após todo o trabalho dos bombeiros, a mulher e o motorista foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde das vítimas não divulgado.

Devido a gravidade do impacto da batida, o motor do carro foi arrancado. O acidente aconteceu no momento em que chovia bastante naquela área da cidade.

