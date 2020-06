Tragédia: criança morre durante incêndio dentro de casa em Manaus

Bombeiros e polícia estão no local | Foto: Andreza Miller

Manaus - Uma criança de 6 anos morreu durante um incêndio , na manhã desta sexta-feira (12). As chamas consumiram a casa que ela morava, localizada no Beco Boa Sorte, no bairro São José 2, Zona Leste de Manaus. Esse é o segundo caso de tragédia envolvendo criança nesta semana.

A vítima estava em casa com outros dois irmãos, sendo uma de 4 e outro de 9 anos. Os pais das crianças não estavam no local no momento da fatalidade. Conforme informações, eles estariam trabalhando.

Vizinhos das vítimas apagaram as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta 10h6. A criança de 4 anos não ficou feriada e a de 9 anos teve ferimentos no braço e foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança - Joãozinho, também na Zona Leste.

O pai das crianças, Leandro Erik, que trabalha em uma distribuidora de água, disse que estava trabalhando quando recebeu a ligação da esposa, que também não estava em casa no momento do incêndio.

“Estou sem chão. Eu trabalho para conseguir algo melhor para os meus filhos. No momento do fogo, o menino de 6 anos estava na cozinha. O maior salvou a outra criança. A maior perda foi o meu filho. Uma imagem que nunca vai sair da minha mente”, contou.

O corpo da criança foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Na quarta-feira (10), por volta de meio-dia, uma criança de 3 anos e 6 meses morreu afogada na Praia da Ponta das Lajes , no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

A mãe da criança, Lucilene de Abreu Gomes, de 29 anos, contou ao Em Tempo que o companheiro estava fazendo fogo para assar o almoço da família e que a Evelyn Suely Aida ficou brincando na parte rasa da praia.

Em questão de segundos, a criança acabou se afastando e desapareceu. Ao sentirem falta da filha, eles já encontraram a menina submersa. Uma enfermeira que estava no local ainda ajudou nos primeiros socorros, mas a menina não resistiu aos ferimentos.

Leia mais:

Tragédia: Criança de 3 anos morre afogada na Praia Ponta das Lajes

"Minha neta dizia que era um anjo", diz avô de menina afogada em praia