De epicentro à redenção: Manaus próxima do fim da pandemia, diz estudo

Manaus - Após passar por um forte período de mortes e contaminação pelo novo Coronavírus, Manaus pode ser a primeira cidade no Brasil a vencer a pandemia, é o que diz o Boletim ODS Atlas Amazonas publicado nesta quinta-feira (11).

O estudo, feito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), revela que a cidade - que já foi considerada epicentro do vírus no Brasil - está próxima de uma espécie de redenção. Um dos fatores que colaborou com esses dados deve-se à alta contaminação e pessoas que já saíram do período de transmissão do vírus, como também o número de óbitos até hoje.

Manaus conta atualmente, segundo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), com 22.504 casos confirmados e 1.560 mortes. A letalidade da cidade chega a 6,93% e a mortalidade a cada 100 mil habitantes é de 71,47%.

As taxas de mortalidade e letalidade, uma das maiores do Brasil, foram os fatores considerados para que se chegasse à conclusão, conforme explica do boletim emitido.

“Em suma, talvez exatamente por ter sofrido as maiores taxas de letalidade e mortalidade do país, observa-se que em Manaus, a redução da velocidade de óbitos ocorreu antes e mais rapidamente que a de casos. Esse fenômeno dever ser atribuído aos trade-off coevolutivos decorrentes dessa interação massiva da população hospedeira com a do parasita. Na última fase da pandemia que parece estar por acontecer em Manaus, deverá ocorrer uma redução lenta da morbidade após essa a redução drástica da mortalidade, isso porque a transmissão da doença deverá finalmente perder velocidade até que novas estirpes do vírus surjam ou haja o aumento de suscetíveis caso a imunidade seja temporária”, diz o documento.

Isolamento social

Uma das medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) era definir o distanciamento social entre as pessoas e, principalmente, pacientes com algum tipo de morbidade.

Manaus atendeu apenas 40% das recomendações, bem abaixo do ideal que seria 60% . Porém, caso houvesse o afrouxamento para 20%, um novo pico da pandemia poderia ser duas vezes pior e com maior taxa de mortalidade.

Outro quesito apontado no estudo e que contribuiu para o resultado de Manaus sair de epicentro para uma espécie de “redenção” é da resposta no sistema de saúde. Embora tardia e longe do esperado, foi significativa e incisiva para que a pandemia na capital não tomasse maiores proporções.

“Outra hipótese de resposta comportamental preventiva que poderia explicar a redução na velocidade de óbitos estaria associada à melhora das respostas do sistema de saúde. Essas melhorias decorreriam de vários fatores como, por exemplo, a ampliação na oferta de leitos de UTI e também o aperfeiçoamento das condutas médicas no tratamento dos casos graves. No entanto, isso seria de fato algo significativo se não tivesse ocorrido, ao mesmo tempo, uma redução no número de internações, como de fato observado. Ou seja, essas melhorias teriam tido um grande impacto da curva de óbitos se tal redução não fosse em grande parte causada pela diminuição do número de internações diárias, ou seja, dos casos graves da doença. Essa redução de casos graves ocorre desde a segunda quinzena de abril quando a cidade já apresentava uma sequência longa de dias com altos índices de isolamento social”, afirmaram os pesquisadores.

Ainda, na questão da saúde, a atenção de saúde básica foi apontada como falha e que seria um importante fator para desafogar o sistema de saúde da capital. No pico da doença, os hospitais estavam acima da capacidade de atendimento, ambulâncias peregrinavam por horas para internar um paciente. Consequentemente, o número de pessoas que morreram em casa, tanto por Covid-19, ou outras doenças, foi grande e preocupava autoridades.

Os pesquisadores apontam que a pandemia seria controlada ou logo combatida, se a atenção de saúde básica não fosse uma das quatro piores do Brasil.

“Essa precariedade do Sistema pode estar colaborando para que a nossa capital apresente o maior índice de letalidade do Estado e o quarto pior do país, dentre as 27 capitais. Os dados para esse estudo foram coletados junto ao sistema e-Gestor de Atenção Básica do Ministério da Saúde e a metodologia do cálculo do índice segue a recomendação da Política Nacional de Atenção Básica”, explicou o documento.

O estudo foi realizado pelo coordenador geral da pesquisa, Prof.º Henrique dos Santos Pereira, o coordenador técnico, Prof.º Danilo Egle Santos Barbosa, a pesquisadora colaboradora Prof.ª Dr.ª Suzy Cristina Pedroza da Silva e o pesquisador colaborador Bruno Cordeiro Lorenzi. Esta pesquisa é publicação periódica do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – PPGCASA.

