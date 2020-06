Em Manaus, agências dos Correios recebem pagamento de conta de luz

As agências dos Corrreios receberão pagamento de conta de energia | Foto: Divulgação

Manaus - A Amazonas Energia assinou contrato com os Correios, e a partir de agora, os clientes podem efetuar o pagamento das contas de energia em qualquer agência dos Correios da capital e interior do Amazonas. A medida busca trazer mais comodidade e agilidade no atendimento aos clientes.

O pagamento da fatura de energia nas Agências dos Correios está disponível tanto para clientes pessoa física quanto para clientes pessoa jurídica.

As mudanças no atendimento ao cliente fazem parte do Programa de Transformação. As melhorias no atendimento ao cliente também contam com otimização do tempo de espera para atendimento.

A Amazonas Energia também conta com atendimento digital reforçado para pagamento de faturas, negociações, parcelamentos de débitos, entre outros serviços, tudo rápido fácil, na palma da mão acessando o aplicativo ou site ou por meio do telefone 0800 701 3001.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

AM Energia é condenada a indenizar consumidores