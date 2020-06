Quer fazer o teste rápido da Covid-19? Saiba onde tem em Manaus

Todos os estabelecimentos devem seguir regras rígidas de órgãos de Saúde | Foto: Reprodução Internet

Manaus- O Amazonas registrou 43.473 mil casos da Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) na quinta-feira (04) e cerca de 340 amostras seguem em investigação no Laboratório Central. O número de análises cresceu velozmente nos últimos meses e os testes rápidos tem ajudado no diagnóstico da doença. Em Manaus, algumas drogarias oferecem o exame, mas é necessário atenção na hora de escolher o estabelecimento.

Uma pesquisa deve ser feita pelo paciente com o objetivo de saber se a farmácia cumpre com os procedimentos definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), estabelecidas pela Recomendação de Diretoria Colegiada (RDC) nº 377/20 da Anvisa e pela Nota Nota Técnica n.º 23/2020 da FVS-AM. Desde do dia 28 de abril, a realização de testes por drogarias e farmácias foram autorizadas pela Anvisa.

O que é preciso saber antes de ir a um estabelecimento farmacêutico?

Apresentando os sintomas da Covid-19, que são principalmente febre, coriza, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar o paciente deve buscar ajuda, primeiramente em Unidades Básicas de Saúde mas se preferir buscar os estabelecimentos que ofereçam o serviço de testagem, é necessário verificar se o local segue as seguintes normas:

1- Ver se a farmárcia possui local isolado e identificado para a realização dos testes rápidos da Covid-19. O ideal é que seja uma sala de aplicação de injetáveis. Se não for possível, o local do exame deve ter um fluxo diferenciado do restante do estabelecimento;

2- Certifique-se que o estabelecimento possui Licença Sanitária atualizada, contemplando a realização de serviços farmacêuticos e se notificou as autoridades de saúde local que realiza esta testagem.

3- É preciso um Farmacêutico Responsável Técnico registrado no CRF-AM e atuação no estabelecimento regularizada;

4- O local deve estar limpo, além de oferecer álcool em gel 70%. Caixas, atendentes e funcionários que realizam os testes devem trajar Equipamento de Proteção Individual (EPI), afim de evitar contaminação da doença;

5- Todos os resultados sejam positivos ou negativos devem ser notificados ao Ministério da Saúde por meio do sistema datasus.saude.gov.br/notifica

Todos os testes são iguais?

De acordo com as afirmativas da Mestre em Ciências Farmacêuticas pela USP, biomédica e farmacêutica Karina Soeiro, fundadora da Apotheka Farmácia de Manipulação o teste sorológico, exibe uma alta confiabilidade e são recomendados após o sétimo dia com sintomas do coronavírus, ou após o sétimo dia que se teve contato com alguém positivo para covid-19.

“Os anticorpos da classe IgM são característicos de fase aguda, são os primeiros a serem produzidos quando o organismo entra em contato com o vírus e apesar de poder ser detectado nos primeiros dias, sua sensibilidade é mais elevada a partir 7º dia do início dos sintomas, um teste realizado antes desse período pode resultar em “falso negativo”, explicou Soeiro.

Apesar dos testes rápidos fornecerem resultados dentro de poucos minutos, nem todos são todos iguais. De acordo com a bimédica, a metodologia, a sensibilidade e especificidade, interferem na eficácia e segurança do diagnóstico.

“Existem basicamente dois tipos de testes rápidos, aqueles que visam detectar a presença do antígeno (sequência específica de parte do vírus SARS-COV-2), traduzindo em resultado positivo ou negativo, semelhante aos testes de gravidez, ou então o teste sorológico, que serve para identificar a presença de anticorpos no sangue. Uma pequena amostra de sangue retirada do dedo da pessoa é coletada e analisada para identificar os anticorpos IgM/IgG que o organismo produz como defesa ao vírus”, disse a mestre.

MP fiscaliza as drogarias

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio da 81ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor (81ª Prodecon), está acompanhando e fiscalizando a realização de ‘testes rápidos’ (ensaios imunocromatográficos) para a Covid-19 no Estado. Foi instaurado um Procedimento Administrativo (PA) em 14 de maio, especificamente para este caso.

Estabelecimentos que oferecem o serviço

Abaixo segue a lista dos estabelecimentos com Autorizações Sanitárias Provisórias (ASP) disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

01- Bemol s/a Bemol Farma matriz- Travessa Marquês de Santa Cruz, nº 32, bairro Centro

02- Bemol s/a Bemol Farma avenida - avenida Eduardo Ribeiro, nº 423, bairro Centro

03- Bemol s/a Bemol Farma Ponta Negra- avenida Coronel Teixeira, loja l29a, nº 7687, bairro Nova Esperança

04- Bemol s/a Bemol Farma Amazonas Shopping - avenida Djalma Batista, loja 100, cd amazonas shopping, nº 482, bairro Parque 10 de Novembro

05- Bemol s/a Bemol Manauara - avenida Mário Ypiranga, lsu05 shopping manauara, nº 1300, bairro Adrianópolis

06- Bemol s/a Bemol Farma Millennium- avenida Djalma Batista, nº 1661, bairro chapada

07- Bemol s/a Farma Djalma - rua Pará, nº 846, bairro São Geraldo

08- Tapajós Comércio de Medicamentos Ltda drogarias Santo Remédio (Ponta Negra) - avenida. Coronel Teixeira, nº 5006, bairro Ponta Negra

09- Bemol s/a Bemol Farma Torquato - avenida Torquato Tapajós, nº 8.253, bairro Tarumã

10- D L P NERI E CIA LTDA – EPP (Drogaria Bom Preço/Colônia Santo Antônio) - av. Francisco Queiroz, nº 28, bairro colônia Santo Antônio

11- D L P NERI E CIA LTDA (drogaria Bom Preço – Compensa) av. Brasil, nº 1.720, bairro Compensa

12- Drogaria Escolha Certa LTDA - rua Professor Abílio Alencar, nº 330, bairro Alvorada

13- Bemol s/a Farma Grande Circular- avenida Autaz Mirim, 6100, loja 1007-b, bairro São José Operário

14- Empreendimentos Pague Menos s/a Farmácia Pague Menos- avenida João Valério, 790, bairro Nossa Senhora das Graças





