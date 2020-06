Policiais militares doam sangue no Hemoam para manter estoque

O estoque do Hemoam precisa de doadores | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - O estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) tem sido baixo nesse tempo de pandemia. Diante disso, em um ato de solidariedade, policiais militares da Diretoria de Promoção Social (DPS) doaram sangue para o banco. A ação foi realizada nessa sexta-feira (12) com o objetivo de sensibilizar a sociedade e estimular os valores de responsabilidade social dos policiais militares.

Segundo o diretor da DPS, coronel César Gomes, o ato é para auxiliar a instituição a manter o estoque de sangue fora do nível crítico. Nesta semana, a FHemoam registrou uma redução de 30% no comparecimento de doadores e no volume do estoque, principalmente nos tipos 0+ e 0-.

"Somos conhecedores do estoque crítico do banco de sangue e o gesto é com intuito de salvar vidas e demonstrar responsabilidade social nesse momento de fraternidade entre nós. Nossa missão é continuar a estimular os valores primordiais da corporação", relatou.

O diretor da DPS reforça o convite aos profissionais para que aumente a adesão para a doação. “Convidamos a todos os irmãos de farda para que, em sua hora de folga, comparecerem ao Hemoam para ajudar a quem precisa de sangue. A polícia militar conta com o sua solidariedade e amor ao próximo”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

- Universidade promove campanha de doação de sangue e medula óssea

- Junho vermelho incentiva doação de sangue no Amazonas

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>