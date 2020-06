Ônibus contrariam determinação e viajam lotados na capital amazonense

Manaus – Apesar das recomendações estabelecidas pelas autoridades de saúde do Amazonas para que a população evite aglomerações em locais públicos e privados, os transportes coletivos da capital contrariam as orientações e passaram a circular com grande quantidade de passageiros após a reabertura do comércio que ocorreu no dia 1°de junho. O EM TEMPO flagrou ônibus lotados nas avenida Torquato Tapajós, Djalma Batista, Constantino Nery e também no Terminal de Integração 1 (T1).

O grande fluxo de passageiros ocorre principalmente durante o período da manhã e do fim da tarde, característicos devido os horários de pico em que o tráfego de veículos é maior nas principais vias da cidade. O risco da aglomeração nos ônibus é um cenário preocupante devido o Amazonas ainda enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Até a última quinta-feira (11) foram registrados 53.9 mil casos confirmados do vírus.

Para a dona de casa Nelma Lopes, que utiliza o transporte coletivo com frequência, o fluxo de pessoas no transporte coletivo começou ainda na semana passada | Foto: Lucas Silva

Para a dona de casa Nelma Lopes, que utiliza o transporte coletivo com frequência, o fluxo de pessoas no transporte coletivo começou ainda na semana passada e o problema persiste nos terminais de integração.

“Tem dias que lota tanto que a gente não tem lugar para sentar e vai o trajeto inteiro apertado e encostado um no outro. Nos terminas o problema é ainda pior, pois o motorista não tem como controlar a quantidade de pessoas que sobem no coletivo, o jeito é ir como dá, pois precisamos chegar em casa”, destacou.

Fluxo intenso de pessoas no T1 | Foto: Lucas Silva

Por estar inclusa no grupo de risco, Nelma afirma que o medo do contágio é frequente, mas a necessidade faz com que a dona de casa não tenha outra opção a não ser enfrentar as aglomerações.

“Eu não tenho dinheiro para pagar carro por aplicativo, o método que encontrei foi ir para a parada de ônibus um pouco mais cedo para conseguir pegar a linha com poucos passageiros, em alguns dias funciona, outros não têm jeito”, lamentou a dona de casa.

Prevenção

Ônibus lotado na avenida Torquato Tapajós | Foto: Lucas Silva

O problema também atinge a auxiliar de enfermagem Yana Amorim, que devido ao fluxo intenso de passageiros nos coletivos os cuidados com a higiene precisam ser maiores.

“Não sabemos quem está com o vírus ou não, ele é invisível. Como não parei devido a pandemia estou saindo para trabalhar todos os dias e com o alto fluxo de passageiros é necessário realizar a desinfestação ao chegar em casa e o processo é ainda mais rigoroso”, contou.

Ainda não há estudos que comprovem se as pessoas recuperadas pelo vírus apresentam anticorpos e estão livres de serem contaminadas novamente. O infectologista Antônio Magela, destacou a importância de evitar aglomerações durante esse período.

“Não sabemos se as pessoas podem ser contaminadas novamente, porém a pessoa que foi infectada pode transmitir o vírus mesmo sem apresentar os sintomas, por isso é importante que a população evite o contato próximo um com os outros e façam o uso de máscaras para que a prevenção seja de fato eficaz”, afirmou.

Uso de máscaras

O auxiliar de almoxarifado destacou que devido as aglomerações e falta de disciplina nos coletivos ele tem optado pelo transporte pelo aplicativo | Foto: Lucas Silva

O uso de máscaras é obrigatório dentro dos coletivos de acordo com o decreto municipal n° 4822. O uso do item faz parte das medidas de segurança e prevenção contra o vírus, no entanto alguns passageiros conseguem burlar as regras como conta o auxiliar de almoxarifado Everton Vieira, que convive de perto com a situação.



“Apesar do uso de máscara ser obrigatório frequentemente vejo pessoas que tiram as máscaras depois que entram no coletivo, pelo que percebo a estratégia é sentar no fundo do ônibus fora do campo de visão dos cobradores e motoristas e retirar a máscara. A prática preocupa, pois não sabemos quem tem ou não o vírus”, relatou.

O auxiliar de almoxarifado destacou que devido as aglomerações e falta de disciplina nos coletivos ele tem optado pelo transporte pelo aplicativo.

“Uso o transporte coletivo somente quando vou nas redondezas da minha casa, em trajetos mais longos opto por os carros por aplicativo”, analisou Vieira.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as empresas dos coletivos fixaram cartazes fora e dentro dos ônibus informando a exigência da máscara e caso o passageiro retire a máscaras durante o trajeto os profissionais devem pedir para que eles coloquem novamente o item de segurança.

Espera

Passageiros enfrentam longa espera | Foto: Lucas Silva

A longa espera pela chegada dos ônibus sempre esteve presente na capital amazonense e no período de pandemia a situação piorou para quem depende do transporte público para se locomover. Este é o caso da auxiliar administrativo Mercedes Alves.

“Desde a semana passada os ônibus não estão mais passando no horário normal, chegam na parada atrasados e o que era para ser uma viagem rápida até em casa acaba demorando o dobro devido ao trânsito”, afirmou.

Mercedes diz perceber que a frota dos coletivos ainda está reduzida fazendo com que os casos de aglomerações sejam maiores.

“Com os ciclos de reabertura muitas pessoas já voltaram a trabalhar, logo eu acredito que uma solução para o trânsito e também para não gerar aglomerações é liberar todos os ônibus que tinham antes, pois claramente eles não estão circulando”, questionou.

Ainda de acordo com o (IMMU), os fiscais do órgão acompanham o fluxo de passageiros e providenciam os coletivos para atender a demanda e desde a retomada de algumas atividades, a secretaria está ampliando a frota de transporte coletivo de acordo com o aumento da demanda de passageiros.

