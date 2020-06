DECCI realiza campanha de vacinação contra Influenza A (H1N1)

Manaus - Pesando no bem estar e saúde dos idoso do estado do Amazonas a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), irá realizar na segunda-feira (15), das 8h às 12h, a campanha de vacinação contra Influenza A (H1N1). A ação será por meio de “Drive-thru” e acontecerá no prédio da DECCI, localizada na rua 23, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

“Como parte da programação em torno da data, firmamos parceria com a Sejusc e a Semsa para realizarmos a vacinação junto à população, por meio do sistema de “Drive-thru”. A ação é mais uma medida que visa proteger a saúde da população em geral, em meio a esse momento difícil em que passamos pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19)”, destacou a delegada titular da DECCI, Andréa Nascimento.

No dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa (Inpes). O principal objetivo da data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra os idosos.

