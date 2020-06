Mãe de criança morta em incêndio é presa e vizinhos fazem protesto

Com cartazes, os vizinhos pediram a liberdade de Jéssica | Foto: Divulgação

Manaus - Sensibilizados com a dor da mulher, que perdeu o filho de apenas 7 anos durante um incêndio e acabou presa por deixar as crianças sozinhas , vizinhos realizaram uma manifestação no inicio da noite desta sexta-feira (12). O ato aconteceu na avenida Nathan Xavier, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A via ficou por alguns minutos completamente fechada.

A mãe das crianças, vítimas da tragédia, está presa na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Ela foi autuada por abandono de incapaz e, neste sábado (13), deve passar por audiência de custódia.



Com cartazes pedindo a liberdade de Jéssica, os vizinhos bloquearam a via com galhos de árvores e lixo. O trânsito ficou congestionado na região.

Conforme os vizinhos, Jéssica estava no hospital cuidando do filho ferido e foi conduzida para prestar depoimento na delegacia e ficou detida.

"Ela está sofrendo muito, com um filho para enterrar e outro hospitalizado. Fazemos um apelo para autoridades que ela seja solta. Vamos crer, pois Deus é justo e ela vai sair daquele lugar", contou uma amiga da mulher.



Conforme os moradores, o protesto foi para chamar a atenção das autoridades. Eles pedem que Jéssica seja liberada, pois não seria culpada da fatalidade que ocorreu nesta manhã.

"Ela é uma mulher que acorda cedo para vender detergentes. Ela sai com seu carrinho batendo de porta em porta. Fazia de tudo para que não faltasse nada para os filhos dela. Todos estão de prova que ela não os maltratava e sempre que saía, ela deixava alguém para repará-los, mas dessa vez foi muito rápido. Não foi irresponsabilidade porque nenhum deles brincou com fogo. Foi um curto-circuito no fio do ventilador. Foi uma desastre", disse uma vizinha que não teve a identidade revelada.

Após aproximadamente uma hora, os manifestantes começaram a liberar a avenida parcialmente.



