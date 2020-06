Pacientes com Covid-19 e médicos celebram missa em hospital de Manaus

A missa foi celebrada pelo padre Charles Cunha | Foto: Márcio James / Semcom

Manaus - Uma celebração religiosa no hospital de campanha municipal Gilberto Novaes , administrado pela Prefeitura de Manaus e que está localizado no Lago Azul, Zona Norte, marcou a tarde desta sexta-feira (12). A missa prestou homenagem aos profissionais que atuam na linha de frente e aos pacientes que seguem em tratamento na unidade.

Neste sábado (13), o hospital completa 60 dias de atividade e um culto evangélico será realizado no local. Desde sua inauguração, no dia 13 de abril, 555 pacientes receberam alta e voltaram para suas famílias, e 62 estão em tratamento.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, ressaltou que a celebração religiosa é também uma forma de agradecimento. “Tenho uma gratidão, pessoal e como prefeito de Manaus, a todos os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19, se dedicando a salvar vidas há quase dois meses no nosso hospital de campanha municipal. São verdadeiros guerreiros que não mediram esforços para que ali se tornasse, em Manaus e no Amazonas, um hospital de referência em tratamento de vítimas do novo coronavírus. Eles merecem todas nossas homenagens e agradecimentos”, disse o prefeito.

A missa foi celebrada pelo padre Charles Cunha, da igreja Sagrada Família e Nossa Senhora da Amazônia, ambas na zona Oeste de Manaus, e acompanhada pelo grupo de cântico Comunidade Católica Hallel, que entoou louvores e adoração. Durante a celebração, o padre Charles homenageou e pediu bênçãos aos profissionais de saúde - os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas - e ainda aos profissionais de limpeza e administrativos da unidade.

Após a celebração, foi a vez de mais dez pacientes receberem alta médica e retornarem para suas casas.

