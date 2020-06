Feliz aniversário X Feliz dia dos namorados

Para algumas pessoas, fazer aniversário no dia dos namorados é símbolo de esquecimento dos amigos mas para outros, a comemoração é em dose dupla | Foto: Arquivo/AET

Manaus- A celebração do dia dos namorados deixa esta época do ano no Brasil mais romântica. Mesmo com enfrentamento da pandemia, corações, cestas, rosas e outros itens que remetem ao amor são fáceis de encontrar. Para os aniversariantes do dia, a data comemorativa dobra a importância. O EM TEMPO conversou com aniversariantes desta sexta-feira (12) que contaram histórias divertidas sobre a data.

A estudante do curso de Administração Janaína Ayres nasceu em 12/06/2000, 00h12, e esta completando 20 anos. Bem humorada, a universitária explicou que já está acostumada ser esquecida pelos amigos em seu aniversário. Em uma das situações, ninguém a parabenizou e ela pensou que tudo era proposital, mas o desenrolar da história a deixou pensativa.

Janaína leva a vida com bom humor e já se conformou com as pessoas esquecerem a data de aniversário | Foto: Divulgação

“Uma vez eu estava em casa e a única que lembrou do meu aniversário foi minha mãe. Aí uma ‘amiga’ chegou em casa para me buscar contando uma história mas eu não acreditei. Na hora fiquei empolgada, achava que ela e outros amigos estavam preparando uma festa surpresa. Porém, quando cheguei no local realmente o que ela queria é que eu cuidasse da bebê dela, pois, a mesma ia sair com o namorado. Eles sequer lembravam que era meu aniversário”, relatou a universitária.

A jovem afirmou, que depois desse dia não esperou mais nada. “Depois desse dia eu superei ser esquecida”, disse Janaína. A geminiana que acha engraçado os números zero e dois que sempre aparecem na sua vida acha normal as pessoas esquecerem datas de aniversário.

Data especial

Diferente da história anterior, a contadora Thályta Diógenes é casada e sempre que pode celebra seu aniversário. Para ela é muito importante lembrar essas datas. Sempre junto da família, ela organizou um cronograma festivo, onde almoça com a família e canta parabéns, e anoite celebra o dia dos namorados.

Thályta não abre mão das comemorações | Foto: Divulgação

“Minha mãe Socorro Duarte fala sempre que fui um eterno presente do dia dos namorados que meu pai, Carlison Freitas, deu a ela. Então tenho essa data como um momento com muito significado e me sinto muito especial por ter nascido neste dia. Mesmo quando solteira, esse dia sempre foi feliz, afinal, eu completo mais um ano de vida”, explicou Thályta.

Completando 27 anos, a contadora falou ainda sobre não conseguir comemorar com todos os amigos, pois, todos já tinham alguma programação com os namorados. Mas afirma, que eles sempre lembravam do seu particular ano novo.“Esquecer mesmo jamais. Acredito que é por que eu gosto muito de aniversário e faço muita questão, então por falar sempre nessa data eu não deixaria que eles esquecessem”, sorrindo disse Thályta.

Valentim Day's

Em boa parte dos países a comemoração do namorados acontece em 14 de fevereiro. Essa data é um marco da história antiga em Roma, pois, foi a data em que São Valemtim foi morto. Este homem é um santo reconhecido pela Igreja Católica e pelas Igrejas Orientais no mundo. O nome refere-se a pelo menos três santos martirizados na Roma antiga.

Leia mais