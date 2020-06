Família de criança morta em incêndio vai receber Auxílio-Aluguel

Pai das crianças acompanhou a vistoria no imóvel | Foto: Divulgação

Manaus - A família das crianças vítimas de um incêndio , nesta sexta-feira (12), será incluída no programa Auxílio-Aluguel da Prefeitura de Manaus. Logo após a tragédia, onde dois irmãos ficaram feridos e um morreu, equipes da Defesa Civil Municipal, em ação integrada com as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) foram ao local, na rua Boa Sorte, no bairro São José 3, Zona Leste e deram apoio.

Conforme o técnico da Defesa Civil, Cristiano Lira, devido ao sinistro foi constatada perda total da residência. "Nós realizamos a vistoria e constatamos a perda total do imóvel. E junto a Semasc realizamos o cadastro da família e o atendimento socioeconômico, para que eles recebam Auxílio-Aluguel", explicou.

Área está isolada devido ao risco de desabamento | Foto: Divulgação

O técnico também informou que a área está isolada devido ao risco de desabamento dos escombros e que o imóvel precisará ser demolido.

Prisão da mãe

A mãe das crianças, vítimas da tragédia, está presa na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Ela foi autuada por abandono de incapaz e, neste sábado (13), deve passar por audiência de custódia.

Vizinhos realizaram uma manifestação no inicio da noite desta sexta-feira (12), para chamar a atenção das autoridades para que a vendedora ambulante seja liberada, pois não seria culpada da fatalidade que ocorreu com a família.