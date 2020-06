Faísca de solda causa incêndio em casa no Planalto

As chamas rapidamente se alastraram pelo resto do imóvel | Foto: Divulgação

Manaus - Uma casa de alvenaria ficou parcialmente destruída após ser atingida por um incêndio no início da noite desta sexta-feira (12). O caso ocorreu na rua 21, conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme moradores da área, por volta das 18h, trabalhadores faziam reparos na estrutura metálica do telhado, quando faíscas de uma máquina de solda provocaram o fogo. As chamas rapidamente se alastraram pelo resto do imóvel.

Os moradores ainda tentaram combater o incêndio, mas não conseguiram devido a localidade sofrer constantemente com a falta de abastecimento de água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), duas viaturas foram enviadas para atuar na ocorrência. Apesar das grandes proporções, não houve vítimas. "Houve apenas danos materiais", contou um dos bombeiros.

Morte de criança

Uma criança de 7 anos morreu durante um incêndio , na manhã desta sexta. As chamas consumiram a casa que ela morava, localizada no Beco Boa Sorte, no bairro São José 2, Zona Leste de Manaus.

