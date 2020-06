Vamos ajudar? Família procura cãezinhos conhecidos como Loki e Vini

Manaus - Com o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19, estar na companhia de alguém especial faz toda diferença. No entanto, há aproximadamente 30 dias, a veterinária Rosangela Sampaio, tem sofrido com a ausência dos seus animais de estimação.

Os dois cães sem raça definida, conhecidos carinhosamente como Loki e Vini desapareceram da residência da tutora, localizada no bairro Águas Claras, Zona Norte de Manaus.

O muro da casa da veterinária teria desabado após uma chuva forte e os cachorros se dispersaram durante a madrugada.

“Não consigo encontrá-los. Já procurei em todos os locais possíveis e andei por várias ruas à procura deles, mas não tenho nenhum sinal ou alguma pista. Infelizmente nenhuma informação foi repassada, talvez alguém tenha prendido eles. Não sei mais onde procurar, estamos desesperados", desabafa Sampaio.

Para ajudar Rosangela a encontrar seus cães, a família disponibiliza os telefones para receber informações. (92) 99193-1430, (92) 98218-6468 e (92) 99104-8737.