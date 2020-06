Com lágrimas e aplausos de familiares, mãe se despede de Alexsandro

Manaus - Durante o velório do menino Alexsandro Barbosa da Silva , de seis anos, a chegada da mãe surpreendeu a todos neste sábado. Jéssica Silva foi presa suspeita pelo crime de abandono incapaz nesta sexta-feira (12). Ela deixou os três filhos sozinhos na residência para ir trabalhar e a casa acabou pegando fogo.

Na chegada, Jéssica foi aplaudida pelas pessoas que estavam presentes no local. Muito emocionada a mulher dizia ao esposo Leandro Silva: “É o nosso filho amor, nosso Alexsandro. Meu Deus, por que com a gente? Eu não acredito que ele morreu. Meu filho”

Jéssica recebeu apoio de amigos e familiares | Foto: Naylene Freire/Rogério Barros

A mãe recebeu o carinho da família, foi abraçada pelo esposo, familiares e amigos. Por vezes ela quase desmaia em cima do caixão do filho. No entanto, mesmo com a força e apoio de todos, a mulher passou muito mal e precisou ser retirada do velório.



“Você não tem culpa meu amor. Não é culpa sua, fica calma”, declarava Leandro a esposa.

Por diversas vezes o pai da criança acalmou Jéssica | Foto: Naylene Freire/Rogério Barros

Posicionamento da Polícia



De acordo com informações da polícia a mãe vai responder pelo crime de abandono de incapaz em liberdade. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) está investigando o caso.

Versão da mãe

Segundo a mulher, ela saiu rapidamente e quando voltou um ventilador da casa havia entrado em curto-circuito | Foto: Naylene Freire/Rogério Barros

Segundo a mulher, ela saiu rapidamente e quando voltou um ventilador da casa havia entrado em curto-circuito e iniciado um incêndio. Quando as chamas começaram as crianças estavam trancadas em casa. E apenas dois dos três irmãos conseguiram se salvar.



Entenda

Alexsandro Henrique Barbosa de apenas seis anos, morreu na manhã da última sexta-feira (12), durante um incêndio na casa dele no Beco Boa Sorte, no bairro São José. Quando o fogo começou a criança correu e se escondeu debaixo da pia ao lado da botija de gás. O irmãozinho dele de sete anos, que também estava no imóvel, ainda tentou tirá-lo do espaço, mas com medo ele se recusou a sair.

Alexsandro acabou morrendo no local, já o irmão Aleandro, conseguiu sair e ainda retirar a irmã menor de três anos. Ele sofreu queimaduras pelo corpo e foi levado às pressas por uma equipe do Samu para um hospital próximo. A menina chamada Aleandra escapou sem ferimentos. Os pais da criança estavam trabalhando no momento do incêndio e se desesperaram ao saber da tragédia.

Veja o momento da chegada da mãe no velório:

