Hemoam participa de campanha nacional com clubes de futebol no AM

Manaus- A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), se uniu à Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização de uma campanha de doação de sangue em todo o território nacional.

A “Campanha Sangue Verde e Amarelo” tem como objetivo diminuir o impacto causado nos bancos de sangue por conta da pandemia de Covid-19. Esta ação já aconteceu na cidade de São Paulo, nas Arenas Corinthians e na Arena Palmeiras/Allianz Parque.

A próxima edição ocorrerá no dia 16 de junho em Manaus, no estacionamento da Fundação Hemoam, com o apoio de torcedores e jogadores de pelo menos dez clubes do futebol amazonense.

Como participar?

É preciso baixar o aplicativo (Sangue Verde e Amarelo) por meio do Apple Store ou Google Play e fazer o agendamento da doação de sangue por lá. #oFutebolUnidoPelaSaude

*Com informações da assessoria