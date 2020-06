Colisão deixa motorista de aplicativo ferido no Centro de Manaus

Manaus- Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou um motorista de aplicativo levemente ferido na Avenida Getúlio Vargas, no cruzamento com a rua 24 de maio, no Centro de Manaus, na manhã deste domingo (14). A vítima que trabalhava no momento do acidente, contou em conversa com policiais que estava passando pelo cruzamento com a rua 24 de Maio, quando se chocou com um HB20 branco que saia da via.

De acordo com o sargento J.Martins da 24ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom), o carro Fiat Mobi branco de um motorista de aplicativo, seguia no sentido Centro. O veículo foi surpreendido por um carro modelo HB20 branco, que teria avançado o sinal vermelho na 24 de maio, ocasionando a batida forte e o capotamento.

Colisão violenta deixa motorista de app ferido e carro capotado no meio de avenida em Manaus | Foto: Divulgação

A colisão fez com que o Mobi virasse e que o motorista sofresse escoriações leves. Ainda no local, os proprietários chegaram em um acordo sobre os danos materiais de ambos.



Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou gravemente ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou os primeiros socorros para os motoristas que conduziam os veículos.

Leia mais:

Acidente entre moto e ônibus deixa um ferido, em Manaus



Homem morre após ser atropelado na avenida Torquato Tapajós