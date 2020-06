Imprensa Oficial lança compêndio das ações do AM contra a Covid-19

Todas as ações tomadas pelo Governo do Amazonas em combate ao Coronavírus está na coleção | Foto: Divulgação

Manaus - A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas lançou nesta semana um compêndio que reúne Leis, Decretos e demais atos oficiais do Governo do Estado do Amazonas, referentes ao combate à disseminação da Covid-19 e aos efeitos nocivos que a pandemia traz à sociedade Amazonense.

O objetivo é facilitar a consulta de cidadãos, estudantes, pesquisadores, juristas, operadores do direito e qualquer um que, presente ou futuramente, deseje pesquisar sobre esse período crítico da História da humanidade.

Qualquer pessoa pode ter acesso ao compêndio, que está disponível no site www.imprensaoficial.am.gov.br. A primeira publicação foi no dia 16 de março de 2020 e vai ser constantemente atualizado, sempre disponível para Download grátis.

Aponte a câmera do celular para o QR Code e tenha acesso ao documento | Foto: Divulgação

Sobre

A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas é uma Autarquia Estadual pertencente a Administração Indireta do Poder Executivo. Foi criada pela Lei nº 01, de 31 de agosto de 1892, e atualmente se encontra vinculada para efeito de Controle e Supervisão de suas atividades pela Casa Civil.

A IOA tem como objetivo a publicação do Diário Oficial do Estado, nos âmbitos do Estado, Municípios, Poder Judiciário e a produção gráfica de matérias de interesse geral. O Decreto de nº 40.769, de 10 de junho de 2019 dá preferência a contratação dos serviços impressão e tem por finalidade a produção do material gráfico do Governo.

A IOA vem expandindo sua atuação neste segmento, atendendo às demandas gráficas do governo com menor preço, rapidez e alta qualidade. Por isso, desta vez, apresenta o novo compêndio deste período de pandemia no Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Livro traz nova visão sobre o Império Romano

Imprensa oficial oficializa ações para a pandemia do AM

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>