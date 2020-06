Careiro Castanho inicia segunda etapa da flexibilização do isolamento

Manaus - A prefeitura de Careiro Castanho, por meio do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do município, deu início nesta terça-feira, 16 de junho, a segunda etapa do afrouxamento das medidas de isolamento social na cidade. A medida foi anunciada depois de uma reunião com o prefeito Nathan Macena, onde foram definidas as medidas e estratégias para mais esta etapa da reabertura de estabelecimentos tidos como não essenciais.



Nessa segunda etapa, templos religiosos e igrejas poderão retomar suas atividades. Para estes, as exigências são a redução no horário de missas, cultos e reuniões para apenas uma hora e apenas a metade da capacidade de cada espaço.

“Nossa cidade está tentando voltar à rotina. Com os devidos cuidados, sempre orientados pelos profissionais e órgãos de controle de Saúde, estamos gradualmente retomando as atividades em nosso município”, afirmou o prefeito Nathan Macena.

Careiro Castanho começou a retomar suas atividades no dia 1º de junho, com o primeiro ciclo do afrouxamento. Nessa primeira fase, foram retomados serviços de secretarias e departamentos de atendimento ao público, com dias, horário e público reduzidos. Lojas de artigos de cama, mesa, banho, confecções e armarinhos também retomaram suas atividades dentro das adequações exigidas.

De acordo com o prefeito, a equipe responsável pelo controle dos casos, apresentou gráfico que aponta a queda significativa no número de infectados, porém os cuidados serão redobrados. O uso obrigatório de máscara, fiscalização contra aglomerações, entre outras medidas preventivas fazem parte do trabalho de retomada da rotina por parte da prefeitura.