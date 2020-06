Tefé ganhará aterro sanitário para descarte de resíduos sólidos

A cidade fazia descarte de resíduos sólidos em lixões | Foto: Divulgação

Manaus – A prefeitura municipal de Tefé, município distante 522 quilômetros de Manaus, baixou o Decreto Municipal 331, em junho de 2020, desapropriando uma área com as características necessárias para a criação de um aterro sanitário. A área corresponde ao total de 337.152, 89m². A medida tornou-se presente de aniversário do município, que completou 165 anos nesta semana.

O prefeito de Tefé, Normando Bessa de Sá, anunciou que esse decreto mudará a história do município. “É sabido por todos, que, mesmo com anos de história, nossa cidade nunca teve um local apropriado para o descarte adequado dos resíduos sólidos. Aqui, infelizmente, todo o lixo sempre foi descartado nos chamados ‘lixões’, que são áreas onde são colocados os resíduos sólidos sem que haja a preparação inicial do solo. Como resultado, o lixo fica exposto e não há tratamento do chorume, líquido proveniente da decomposição do lixo unido à água das chuvas”, enfatizou Normando.

Com essa nova área destinada para o lixo, o município - que é um polo do Médio Solimões - terá um local selecionado e previamente preparado com cobertura do solo que evite a contaminação e, consequentemente, a contaminação dos lençóis freáticos.

“Há também uma cobertura diária posta sobre o lixo descarregado, utilizada para que não haja animais ou insetos transmissores de doenças. Após estudos no entorno da cidade, constatou-se que a área desapropriada se revela indispensável para a instalação de um aterro sanitário”, declarou o prefeito.

A área possui todas as características necessárias, conforme Nota Técnica n. 013/2020 elaborada pela Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEMIUR).

