Turismo no AM continua suspenso e trabalhadores aguardam reabertura

O transporte Fluvial segue suspenso | Foto: Divulgação

Manaus – É incalculável o número de pessoas que não veem a

hora da quarentena acabar e tudo voltar ao normal. Mesmo com o turismo suspenso

neste período de enfrentamento à pandemia da Covid-19, a busca por informações sobre passeios,

viagens e passagens aéreas continuou. Em respeito ao Decreto 42.330, fica vedado nesta quarentena, a

comercialização de pacotes turísticos com passeios ou visitações às unidades de

conservação, comunidades indígenas e ribeirinhas.



Apesar das agências de

turismo fazerem parte 1⁰ ciclo plano de reabertura gradual das atividades

comerciais, e estarem autorizadas a abrirem as portas desde o dia 1º de junho, a

portaria 32/2020 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) continua em

vigor. A referida portaria suspende as visitações a Unidades de Conservação

Estaduais, no Amazonas, para conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Cachoeira do Mutum em Presidente Figueiredo | Foto: Divulgação/RN Turismo

Para a diretora

executiva da agência de Turismo Rio Negro Tour Elizangela Sousa, o isolamento social trouxe novos clientes.

Apesar de não poder realizar seu trabalho, a diretora relatou sobre a grande procura

das pessoas em turistar pelo Amazonas. De

acordo com ela, o número de interessados na região cresceu nos últimos meses.

“Tivemos bastante procura pelo turismo local. Estamos em

isolamento social ainda, mas sempre mantendo contato com os clientes, os guias

de Presidente Figueiredo e com os proprietários das lanchas que realizam o

safari amazônico. Estamos confiantes mas também cautelosos. Vamos aguardar a

reabertura do próximo ciclo para voltarmos ao trabalho e cumprir com as medidas

de prevenção”, contou Elisangela.

Reunião sobre a reabertura

Uma vídeo conferência foi realizada nesta terça-feira (16)

com secretários e dirigentes do setor dos sete

polos que integram o novo Mapa do Turismo Brasileiro. A presidente da Empresa Estadual de Turismo do

Estado do Amazonas (Amazonastur), Roselene Madeiros participou do evento. Entre

as estratégias apresentadas pela Amazonastur estão o Protocolo de Biossegurança dos Serviços

Turísticos, e o assessoramento aos municípios da Região Metropolitana (RMM),

entre outras iniciativas.

“Nós queremos deixar

claro que toda a base do protocolo é fruto de pesquisa junto aos principais

órgãos de saúde do mundo e de estudos realizados pelos principais polos

turísticos internacionais. Deixo claro que tudo foi feito e colocado de acordo

com a nossa realidade regional. É um estudo que vai nortear as agências de

turismo, os hotéis, os barcos-hotéis, enfim, dar um suporte ao trade para que

se atente à segurança do operador e do turista que vem nos visitar”, comentou a

presidente.



Atenção

Vale lembrar que o transporte fluvial de passageiros continua suspenso, assim

como a visitação a comunidades indígenas e ribeirinhas em Unidades de

Conservação (UCs). Aquele que descumprir o decreto governamental pode ser

penalizado na forma da lei.

