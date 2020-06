Brincadeira em lago no Tarumã acaba em tragédia: garoto morre afogado

O corpo localizado por mergulhadores do CBM-AM | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo do adolescente José Jan Carlos Cardoso, de 14 anos, foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira (16), no Lago Verde, localizado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O menino estava em uma tarde de lazer com amigos quando acabou submergindo e desaparecendo nas águas.

Conforme informações do sargento V. Santana do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe chegou pelo lado oposto onde o corpo foi encontrado e a equipe andou quase 1 quilômetro até o ponto exato do fato. Um grupo de adolescentes estava no local e todos tentaram ir até o meio do lago.

"Na hora de retornar para a margem, o José Jan não conseguiu voltar. Ele ainda teve ajuda de uma das crianças, mas ele acabou se afogando. Os adolescentes solicitaram apoio de moradores e vizinhos da área que ainda tentaram fazer buscas , porém não tiveram sucesso. Em seguida, fomos acionados e fizemos as buscas. Conseguimos localizar logo o cadáver porque o lago tem água parada e visibilidade. Fato que facilitou o serviço dos mergulhadores", explicou o sargento.

A remoção do corpo foi realizada por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Outro caso

Na última quarta-feira (10), Ewely Suely Aida , de 3 anos e 6 meses morreu afogada na Praia da Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. A morte causou comoção nos manauaras que acompanharam a cobertura do Em Tempo sobre o caso.

A mãe da criança, Lucilene de Abreu Gomes, de 29 anos, contou à reportagem que o companheiro estava fazendo fogo para assar o almoço da família, quando Ewely ficou brincando na parte rasa da praia e acabou se distanciando da margem. Ao perceberem o sumiço da menina, eles constataram que a menina havia se afogado.

