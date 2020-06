Temporal em Manaus castiga Zona Norte com alagações e deslizamentos

A maioria das ocorrências foram registradas na Zona Norte de Manaus | Foto: Divulgação Defesa Civil

Manaus – A forte chuva que caiu sobre Manaus na noite desta terça-feira (16) e madrugada desta quarta-feira (17) causou diversos problemas aos moradores da capital amazonense. A Defesa Civil do Município registou quatro ocorrências nas últimas 24 horas.

De acordo com o Pluviômetro do Instituto de Meteorologia e do Porto de Manaus, choveu 49mm de média durante a noite e madrugada. A maioria das ocorrências são na Zona Norte de Manaus, com deslizamentos de barrancos, risco de desabamento de casa e alagação .

Na rua 4 do bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte, a Defesa Civil foi acionada após um barranco deslizar e colocar em risco a estrutura de casas próximas.

No bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona, uma casa está em risco de desabar após a forte chuva. Próximo da região, no bairro Cidade Nova houve uma ocorrência por alagação. No Nova Vitória, Zona Leste de Manaus, a Defesa Civil foi acionada por risco de deslizamento de barranco.

Todas as ocorrências seguem na programação de atendimento. Aos cidadãos que desejam acionar a Defesa Civil, pode ligar para a Central de Atendimento no número 199.

