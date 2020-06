Repórter é surpreendida ao vivo por testar positivo para Covid-19

| Foto: Reprodução

Manaus- A repórter de televisão, Kelly Borges foi surpreendida ao fazer um teste rápido da Covid-19 em um link ao vivo. A profissional que atua na emissora Record TV, estava em uma pauta sobre testes rápidos no município Joinville (SC). Durante a cobertura na última segunda-feira (15), o exame confirmou que a repórter está com o novo coronavírus. O caso já foi esclarecido pela emissora e ganhou uma grande repercussão nas redes sociais.

No momento da matéria, a jornalista declarou, "Não imaginei mesmo". Segundo ela, todos os cuidados foram tomados, e seguiu diariamente as medidas de prevenção à doença. Em um noticiário da emissora, foi divulgado que no momento, Kelly está em isolamento social e domiciliar e está seguindo o tratamento.

Nas redes sociais, os internautas fizeram comentários como: “O que tem de assintomáticos por ai espalhados e com certeza transmitindo também, não é brincadeira”; “Assintomática, como muitos outros espalhados mundo afora. Melhoras pra ela!”; “Por isso que tinha que haver uma forma de todos fazerem o teste. Devem haver tantas pessoas contaminadas assintomáticas por aí”.

Susam Amazonas

| Foto: Reuters/ Ueslei Marcelino

Vale lembrar, que esta situação pela qual a repórter passou é comum quando se trata deste novo vírus. Algumas pessoas são assintomáticas, são portadoras de uma doença mas não demonstram sintomas. Por isso a importância de manter os cuidados diários no combate ao coronavírus, afinal os estudos sobre o caso são novos.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, sempre alertou sobre as condições pela as quais o vírus pode se apresentar em determinado indivíduo. No início da pandemia, durante as coletivas on-lines para divulgar a situação desta pandemia no Estado do Amazonas, Rosemary já alertava à população sobre o tema.

“Não podemos subestimar o coronavirus. Estamos lidando com novo vírus, e uma de suas características é que ele (vírus) é mutante. Nosso inimigo é invisível. Devemos sempre usar máscaras e lavar as mãos com água e sabão. Se for necessário sair de casa, o uso de álcool em gel para higienizar as mãos dever ser obrigatório”, explicou Rosemary.

Casos no Estado

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (16), pela FVS, são 58.018 casos confirmados no Amazonas. Destes, 23.612 são de Manaus (40,70%) e 34.406 do interior (59,30%). Na região, já foram registradas 2.550 mortes pelo novo vírus e ainda seguem em investigação, 246 óbitos.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados , 1.241 novos casos de Covid-19 e ainda há outros 303 pacientes considerados suspeitos internados e aguardando a confirmação do diagnóstico. No total, 46.894 já estão fora do período de transmissão e são considerados recuperados.

Leia Mais

Cura da Covid-19? dexametasona reduz mortalidade da doença, diz estudo