Em Tefé, homem é preso por matar a ex-companheira

TEFÉ- Paulo dos Anjos Lima, de 30 anos, foi preso, na manhã de terça-feira (16), por feminicídio contra a ex- companheira, ocorrido em 2016, no município de Borba (distante 151 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o delegado João Batista Flores, titular da unidade policial, o infrator foi preso quando compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos acerca de um Inquérito Policial (IP) no qual também estava sendo investigado e que apura o furto a uma igreja evangélica ocorrido em fevereiro deste ano, em Tefé.

“Enquanto realizava depoimento sobre a ocorrência de furto, nós efetuamos a pesquisa do nome dele, no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), onde constatamos que havia uma ordem judicial em aberto, pelo crime de feminicídio, expedido pela Vara da Comarca de Borba, no dia 19 de setembro de 2016”, explicou o titular da DIP de Tefé.

A autoridade policial destacou ainda que, durante as diligências policiais em torno do furto à igreja, foi constatada a autoria de Paulo no delito. Segundo investigações, o infrator se aproximava dos pastores das igrejas, para ganhar confiança dos mesmos e, em seguida, furtava objetos dos templos.

Procedimentos – O homem foi indiciado por feminicídio, ocorrido em 2016, e pelo furto à igreja, cometido em fevereiro deste ano. Após os procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

