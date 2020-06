Em Manaus, Hospital de campanha chega a marca de 600 altas

Internada desde o dia 10 de junho, Maria do Perpétuo Socorro Lopes, de 64 anos, foi a seiscentésima paciente a receber a alta | Foto: Divulgação





Manaus - Apenas há um pouco mais de 60 dias, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes garantiu a marca de 600 altas de pacientes que tiveram a Covid-19 e foram curados após tratamento no lugar - que é referencia nacional no combate ao novo coronavírus.

"Esta é a maior recompensa que cada um de nós, que estivemos na linha de frente, podemos ter: entregar o seu paciente a sua família curado", diz o coordenador do hospital e diretor do Grupo Samel, Ricardo Nicolau.

Ao todo, são 66 dias de funcionamento. Apenas nesta quarta-feira (17), dez pacientes retornaram para os seus lares, curados da Covid-19.

De acordo com Ricardo Nicolau, desde o primeiro dia de operação da unidade, buscou-se oferecer a todos os pacientes internados atendimento de qualidade, humanizado e igualitário.

"As altas demonstram que todo o nosso esforço valeu a pena. Seiscentos pacientes saíram por esta porta, curados, em pouco mais de dois meses de funcionamento. Ficamos muito felizes por Deus ter nos dado esta oportunidade, de estar aqui, no que seria uma escola e virou um hospital, e sermos instrumento para que 600 pessoas voltassem curadas para suas casas. E ainda têm outros que vão sair por esta porta com o mesmo prognóstico. Estaremos aqui até o último paciente. Se Deus quiser, todos eles sairão curados e com uma vida nova", pontuou.

Fruto de uma parceria público-privada, que inclui o Instituto Transire, o hospital de campanha se tornou referência no atendimento contra a doença causada pelo novo coronavírus, utilizando as mesmas tecnologias e os mesmos protocolos da rede de saúde privada Samel, com destaque para a "Cápsula Vanessa", que permite a ventilação não invasiva de pacientes, evitando a entubação orotraqueal precoce.

Momento de alegria

Internada desde o dia 10 de junho, Maria do Perpétuo Socorro Lopes, de 64 anos, foi a seiscentésima paciente a receber a alta médica, após finalizar o tratamento hospitalar contra a Covid-19. Ela agradeceu o atendimento durante os oito dias de internação ao atravessar o corredor dos aplausos, que contou com a participação especial do cantor Edilson Santana.

"Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, por estar me dando uma nova oportunidade, afinal, quantos caíram nesse caminho e não tiveram esta oportunidade. Esse hospital maravilhoso, administrado pelo Grupo Samel e pelo senhor Ricardo Nicolau, não salvou apenas 600 pessoas. Multiplique os amigos, as famílias de cada um desses pacientes, que também fazem parte desta luta", destacou.

Ajuda a pacientes de Roraima

A pedido do Ministério da Saúde e de parlamentares de Roraima, Ricardo Nicolau, em nome do Grupo Samel, está auxiliando a montagem e organização do hospital de campanha de Boa Vista (RR) - cuja inauguração já foi adiada quatro vezes -, disponibilizando, de forma gratuita, os protocolos e tecnologias da rede hospitalar privada amazonense para a unidade de saúde provisória construída pela Operação Acolhida, do Exército Brasileiro.

Mesmo sendo um hospital de campanha provisório, o Hospital de Campanha Gilberto Novaes foi aparelhado pela iniciativa privada com estrutura de alta complexidade, funcionando totalmente informatizado, com setores primordiais de uma unidade de grande porte. Esterilização de materiais, controle de infecção hospitalar, engenharia clínica, nutrição clínica e arquivo médico e estatística são algumas das áreas gerenciadas por departamentos próprios que foram implantados no hospital.

