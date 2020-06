PM encontra forno clandestino de carvão no Ramal do Pau Rosa

O proprietário do lugar se identificou aos policiais e admitiu ser o responsável pela prática ilícita | Foto: divulgação

Manaus - Ao longo de ação deflagrada na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 11h, a equipe do Batalhão Ambiental de Polícia Militar localizou no ramal do Pau Rosa, na Rodovia Federal BR-174, um forno clandestino de carvão.

Conforme a polícia, as diligências iniciaram após uma denúncia anônima. No lugar, foi localizada uma estrutura montada para a fabricação ilegal de carvão, caracterizando crime ambiental.

O proprietário do lugar se identificou aos policiais e admitiu ser o responsável pela prática ilícita. No local, várias madeiras extraídas clandestinamente já estavam prontas para serem queimadas.

O suspeito que não teve o nome revelado pela polícia recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (DEMA), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.