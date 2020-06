Carro bate em árvore e vítima fica presa às ferragens

Manaus- Após a colisão de um carro com uma árvore na tarde desta quinta-feira (18) na avenida do Turismo, um homem ficou preso às ferragens. Moradores da região e pessoas que estavam passando na via no momento do acidente ainda pararam para prestar ajuda, porém não obtiveram sucesso. O acidente ocorreu próximo à Igreja Batista do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para fazer a retirada da vítima do veículo da cor preta. Com vida, ele foi resgatado e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o fechamento dessa matéria não houve informações sobre a identificação do homem envolvido na colisão.

