Polícia Militar prende 12 pessoas, apreende drogas e recupera veículos

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas prendeu 12 pessoas e recuperou quatro veículos durante patrulhamentos em Manaus e em municípios do interior entre quarta-feira (17) e a madrugada desta quinta-feira (18) . As prisões estão relacionadas a crimes como porte ilegal de arma de fogo, receptação e furto.

Foram apreendidas quatro armas de fogo, 11 munições, 84 porções de entorpecentes, 33 tabletes entre maconha e cocaína, uma balança de precisão e mais de R$ 6 mil em espécie. As ocorrências foram registradas nos bairros Cidade de Deus, Nova Esperança, Petrópolis, Centro e na rodovia Manoel Urbano (AM-070).

Policiais da Força Tática prenderam quatro infratores, de 19, 22, 24 e 30 anos, após abordagem na rua Campos Lindos, bairro Nova Esperança, zona oeste. Foram apreendidos 33 tabletes de maconha e cocaína, uma pistola calibre 40 com carregador, um revólver calibre 38, oito munições intactas e R$ 6 mil em espécie. Os suspeitos foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Na zona sul, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, em flagrante, um homem de 43 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no beco Mossoró, bairro Petrópolis. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, três munições intactas, 25 porções de entorpecentes e R$ 120 em espécie. O suspeito foi encaminhado 1º DIP.

Veículos recuperados

A Polícia Militar recuperou quatro motocicletas com restrições de roubo e furto nos bairros Tancredo Neves, Cidade de Deus, Alfredo Nascimento e Alvorada. Em uma das ocorrências, um homem de 18 anos foi preso pelos policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após abordagem na avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona norte. Ele estava com uma motocicleta Honda CG 150, azul, de placa JWX-6521, com restrição de furto.





Lista dos veículos recuperados:

• Motocicleta Kasinski/CRZ 150 10 SM, azul, placa PHG-9455

• Motocicleta Honda CG 150, azul, placa JWX-6521

• Motocicleta Honda Fan, preta, placa NOQ-32O4

• Motocicleta Honda Bros, preta, placa PHV-3B41





Interior do Amazonas – Em três municípios do interior, quatro pessoas foram presas pelos crimes de tráfico de drogas, estelionato e homicídio. Entre as ocorrências, um homem de 43 anos de nacionalidade peruana foi preso por suspeita de homicídio no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital).

No período, 32 porções de entorpecentes foram apreendidas pelos policiais militares. As ocorrências foram registradas nos municípios de Boa Vista do Ramos, Tabatinga e Ipixuna.





