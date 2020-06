Vídeo: Trecho da BR-174 é interditado após acidente com carreta

Amazonas - Um trecho da rodovia federal BR-174, localizado a 55 quilômetros do município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus), ficou interditado nos dois sentidos após um acidente de trânsito, na manhã desta quinta-feira (18), envolvendo uma carreta. Desde o período matutino, equipes da Policia Rodoviária Federal (PRF) trabalham para desobstruir a via.

Conforme a equipe da PRF, a carreta estava com uma carga de madeira e o proprietário apresentou a documentação necessária para o transporte do material.

Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura já atua no local e a carga está sendo retirada do baú para que a remoção da carreta seja feita e a via seja liberada.

Fileiras de carros se formaram ao longo do dia causando congestionamento na rodovia federal. A previsão é de que a rodovia seja liberada ainda durante esta quinta-feira (18).

