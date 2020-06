No Amazonas, noivos celebram casamento virtual durante pandemia

Manaus – A quarentena imposta pela pandemia da Covid-19 adiou os planos de diversos brasileiros. Viagens, passeios e até mesmo a tão sonhada cerimônia de casamento de noivos estavam com data marcada. Porém, graças a tecnologia o sonho não se perdeu e os cartórios de união passaram a realizar os casamentos civis de forma on-line no Amazonas.

A lei do casamento on-line já vigora em diversos estados do Brasil, no Amazonas a ordem foi estabelecida ainda no início da pandemia para evitar aglomerações e continuar fornecendo a união aos casais.

Segundo a juíza Alessandra Contiero, o casamento virtual tem sido muito procurado nesse momento e em todas as cerimônias, noivos e convidados se surpreendem com a dinâmica da união.

“Todos pensam que o casamento on-line será chato e a emoção não será a mesmo, porém a experiência é contrária. Os convidados ficam mais atentos com as palavras. A felicidade de realizar esse sonho em meio a um momento tão difícil deixa os noivos emocionados”, afirmou.

Casais interagem de forma on-line com os convidados | Foto: Arquivo Pessoal

Para alguns noivos, a decisão de realizar o casamento virtual foi a alternativa mais adequada para que o tão sonhado “sim” não fosse adiado. A Jessika Gelio e Fabrício Gelio estavam com uma grande festa marcada e precisaram suspender os planos por conta da pandemia e casar virtualmente. E por mais que os planos tenham sido outros, a noiva afirmou que foi tomada por uma grande emoção.



“Optamos por ela ser on-line por não querer esperar mais tempo do que já estávamos esperando, foi diferente claro, mas combinou conosco, pois somos fora do padrão. O momento foi muito prazeroso, a juíza declarou palavras lindas conosco e a cerimônia foi típica de um casamento civil normal, mas estávamos no conforto da nossa casa, foi lindo", contou.

Jesika e Fabrício se casaram após seis anos de namoro | Foto: Arquivo Pessoal

Após seis anos de namoro, o casal realizou a cerimônia o dia do seu aniversário de namoro e mesmo sem uma grande produção, Jessica ressaltou que ambos estavam impecáveis para essa data tão especial.

“Me arrumei, me vesti de branco, fiz cabelo e a maquiagem para o grande dia, foi tudo perfeito e não poderíamos pedir por algo mais emocionante. Chorei tanto que a maquiagem acabou borrando toda, foi incrível. As palavras da juíza foram essenciais para que a emoção fosse ainda maior”, lembrou a enfermeira.

O casamento foi realizado na casa do casal de forma virtual | Autor: Arquivo Pessoal

Transmissões

Na nova organização, o altar foi substituído pela sala de casa. Os padrinhos, familiares, amigos e o celebrante, todos estiveram presentes pela tela do computador. Mesmo sem poder jogar o buquê, a noiva deu um jeito para que o arranjo as flores fizessem parte da cerimônia. Os acadêmicos Acsa Leão e Davi Leão se casaram no Dia dos Namorados e a união teve direito a transmissão para todos os amigos.

“Criamos um site para que os nossos amigos pudessem acompanhar o casamento e até ficamos surpresos, pois achávamos que ninguém ia conseguir tirar um tempo para assistir a gente e foi ao contrário, eles até se arrumaram para participar conosco, foi muito divertido ”, destacou.

Assim como os convidados, a presença do juiz também foi virtual e apesar de ter sido algo planejado, Acsa afirmou que o momento foi único e ficará para sempre em sua memória.

Casados no dia dos namorados, Acsa e Davi oficializaram a união on-line | Foto: Arquivo Pessoal

“Eu estava bem nervosa, mas a felicidade tomou conta de mim. Tudo estava perfeito, podemos interagir com nossos amigos e familiares. A diversão rolou solta e até conseguimos trocar as alianças em um espaço decorado no cantinho do cartório, foi mais do que eu esperei”, afirmou.

O casal realizou a troca de alianças mesmo na pandemia | Foto: Arquivo Pessoal

Para manter a tradição e não deixar que essa fosse a única experiência da união, o casal irá realizar a cerimônia de casamento no religioso ano que vem, quando a crise sanitária estiver controlada.

Distância

O casal Vitória Mustafa e Thiago Lima são a prova de que o amor ultrapassa barreiras. Assim como os demais, os noivos também se casaram on-line, distante dos amigos, familiares e até mesmo um do outro. A noiva estava morando em Manaus e o parceiro em Santa Catarina e mesmo com a distância ambos decidiram oficializar a união.

“Quando eu o conheci, ele já estava com viagem marcada para morar em outro estado. Acabamos nos apaixonando e em seis meses de namoro decidimos casar, não tinha como esperar a pandemia passar e optamos por casar on-line, foi a solução que encontramos”, disse.

Ambos já tinham se casado anteriormente da forma tradicional e apesar de a formalização da união não ter saído como planejado e com diversos atrasos nos documentos, na hora de dizer “sim” e aceitar seu companheiro como esposo, Victoria afirmou que tudo estava perfeito.

“Tudo foi diferente e com certeza o momento ficará marcado para sempre, estávamos certos do que queríamos e conseguimos realizar nosso grande desejo. O momento foi tão perfeito que na tela na juíza estávamos um do lado do outro e graças a ela conseguimos casar frente a frente",brincou.

Vitória Mustafa e Thiago Lima se casaram à distancia, mas lado a lado | Foto: Arquivo Pessoal

A juíza Alessandra foi quem oficializou a união do casal e destacou a importância de não desistir da cerimonia devido o método virtual.

“Todos os casais saem satisfeitos após a cerimônia, é diferente e isso se torna único. Mesmo sem abraços e beijos, a felicidade de todos vai além das transmissões. O método virtual proporciona uma alegria ainda mio que o tradicional”, finalizou.

Leia Mais:

Covid-19: os desafios de pais separados com a guarda no isolamento

Conheça histórias de casais que são parceiros na vida e na arte no AM