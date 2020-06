Motorista de app perde controle de carro e derruba postes na Torquato

A parte frontal do carro ficou toda destruída | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativo o perdeu o controle do carro e derrubou dois postes, na manhã desta sexta-feira (19), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 5h.

Segundo testemunhas, o homem trafegava na via pública quando perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e acabou colidindo com os postes. Conforme informações, o motorista de aplicativo teria dormido ao volante.

Os postes despencaram bem no meio da avenida e acabaram interditando a via no sentido Centro/Bairro, nas proximidades da entrada do bairro Novo Israel.

O retorno para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes também ficou bloqueado. A parte frontal do carro ficou totalmente destruída.

O motorista e um passageiro, que estava no carro, receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram conduzidos para uma unidade hospitalar mais próxima.

As fiações elétricas foram destruídas com o acidente, mas uma equipe da Eletrobrás Amazonas Energia foi acionada para fazer os devidos reparos.

O trânsito ficou lento no local e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram chamados para ajudar no fluxo de veículos.

