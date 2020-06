Veja vídeo: mais um ônibus da Global Green pega fogo em Manaus

O coletivo teve perda total | Foto: Divulgação/trânsito Manaus

Manaus - Mais um ônibus da empresa Global Green , que faz o transporte público em Manaus, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (19), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Apenas um passageiro estava dentro do coletivo. O motorista disse que estava transitando normalmente em via pública quando, chegou nas proximidades de uma loja, sentiu um mau cheiro e, aos poucos, o veículo foi consumido pelas chamas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência. O veículo sofreu perda total e ninguém ficou ferido, apenas prejuízos materiais

Veja o vídeo...

Momento que o ônibus pega fogo | Autor: Divulgação

“Cerca de 6 mil litros de água foram usados para conter as chamas. Conseguimos chegar a tempo antes que os tanques vazassem," disse capitão Ailton Ramos, responsável pela equipe que atendeu a ocorrência.

O incêndio pode ter sido ocasionado por uma falha mecânica, mas a equipe de fiscalização do Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deve fazer uma averiguação em torno do caso.

O trânsito ficou lento no local e os agentes de trânsito foram acionados para fazer o ordenamento do fluxo de veículos.

Recorrente

Essa não é a primeira vez que ônibus da Global Green pegam fogo pelas ruas da capital amazonense. No dia 27 um coletivo da empresa incendiou, na estrada do Aleixo, próximo ao terminal de embarque e desembarque do T5, na Zona Centro-Sul.

A equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) realizou o combate às chamas. O veículo sofreu perda total e ninguém ficou ferido. O ônibus também sofreu perda total e não teve vítimas.

A Global Gree ainda não se pronunciou sobre o incidente desta sexta, mas assim que a empresa emitir nota, a matéria será atualizada.

Leia mais:

Vídeo: ônibus da Global Green pega fogo perto do Terminal 5

Vídeo: ônibus da Global Green pega fogo no T4, em Manaus