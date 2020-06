O olhar infantil sobre a Covid-19 e o isolamento social

| Foto: Reprodução Internet

Manaus- Ir a escola,

brincar no parquinho, andar de bicicleta entre outros hábitos virou saudade

para crianças durante a pandemia. Apesar de o novo coronavírus não atingir a maioria dos pequenos, na forma mais grave, segundo os estudos realizados pela

Organização Mundial de Saúde (OMS), os pequenos também podem ser atingidos pela doença.



O mais difícil, porém, é segurar toda a energia das crianças em casa. A quarentena não tem sido fácil para elas, assim como os adultos, eles sentem falta de socialização.

Roberth Willian está sentindo falta dos amiguinhos | Foto: Arquivo pessoal

Crianças de diferentes idades conversaram com o EM TEMPO, por intermédio dos pais, contaram o que entendem sobre as consequências da pandemia e abriram o coração para falar como se sentem nesse momento.

O aluno do 2º ano do ensino fundamental, Roberth William

Melo, sete anos, morador da zona

Leste de Manaus, precisou se adaptar à modalidade de

ensino virtual. Ele falou sobre a saudade que sente da escola e dos amigos. “O coronavirus é um vírus que transmite uma doença e que matou muita gente. Por isso eu não posso sair de casa, porque faz mal para mim, para o maninho e para a minha avozinha que é idosa. Estou com muitas saudades de ir à escola, mas por enquanto não posso ir. Estou estudando em casa”, explicou o pequeno William.

William Melo tem sete anos | Autor: Divulgação

Yasmin Porto tem apenas

cinco anos, porém, está por dentro do assunto. Cursando o primeiro período, o

antigo Jardim I em uma escola localizada no zona Norte da capital amazonense, a

filha única sabe de cor o que é preciso ser feito para evitar a contaminação

com a Covid-19. “O coronavirus fez todo

mundo ficar ‘dodói’. Não pode sair de casa porque esse vírus esta deixando

todas as pessoas doentes. E para se prevenir tem que usar máscara. Ainda estão fazendo

experiências”, disse a menina Yasmin, sem explicar na sua inocência, quais experiências seriam essas.

Yasmin Porto tem cinco anos | Autor: Divulgação

De acordo com os pais de

William e da Yasmin, após os 90 dias de isolamento, é comum que agora eles

sintam tédio dentro de casa. No entanto, os pais estão fazendo o que podem para

ponderar o impacto da quarentena nos filhos, com jogos, brincadeiras e

conversas.

Yasmin sabe que para sair de casa, precisa usar máscara | Foto: Arquivo pessoal

O que os profissionais dizem sobre o assunto?



A endocrinologista pediatra

e professora de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do

Amazonas (UFAM), Julia Fernandes, recomenda aos pais que é muito importante

que informem seus filhos sobre a doença. Dependendo da faixa etária, de

uma maneira lúdica, mas que eles possam entender sobre o que está acontecendo.

Além disso, a pediatra faz um alerta aos pais sobre os comportamentos físicos e

emocionais apresentados pelas crianças durante a quarentena. Qualquer atitude

fora do normal deve ser analisada.

Julia Fernandes atua como endocrinologista pediatra | Foto: Arquivo pessoal

“Os pais precisam observar os extremos dos filhos. Uma criança que

está muito cansada, sonolenta, indisposta ou agitada é sinal de que algo está errado.

O padrão do sono deve ser observado. Muitos estão com o horário do sono

desregulado em virtude da pandemia. Dormem tarde e acordam tarde. A ansiedade,

o estresse e o humor mais depressivo merecem ser identificados. Brincadeiras e

jogos devem ser realizados para evitar a monotonia dos pequenos”, explicou a pediatra.

Assista aos vídeos com as declarações de William e Yasmin:

William Melo tem sete anos | Autor: Divulgação





Yasmin Porto tem cinco anos | Autor: Divulgação

Dicas de entretenimento



Uma boa sugestão é a programação

on-line do Parque Cidade da Criança Manaus. Por meio da plataforma digital

YouTube, o canal do parque tem agitado as crianças da cidade com músicas,

danças, histórias, oficinas e tutoriais. Além de divertir e ensinar, o canal ainda

realiza sorteios e lives com frequência. Para participar basta se inscreva

no canal e ficar atento à programação.









