Ipixuna recebe obras de recuperação do sistema viário do município

Ipixuna - O município de Ipixuna será beneficiado com os serviços de recuperação do sistema viário. As obras na sede da localidade, situada na Calha do Juruá e distante 1.367 quilômetros em linha reta de Manaus, apresentam um percentual físico da ordem de 65% de obra pronta, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2020.

As obras são uma iniciativa do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com investimentos de R$ 4.055.980,11, o contrato prevê a construção de pavimento rígido (concreto armado), em cerca de 4,4 quilômetros de ruas de Ipixuna, além da realização de serviços de limpeza, colocação de aterro, compactação e pavimentação em concreto armado com regularização de subleito e base. Além desses, também estão em andamento os serviços de drenagem profunda com colocação de bueiros.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, Carlos Henrique Lima, a recuperação dos sistemas viários das sedes dos municípios é mais uma contribuição do Governo do Amazonas para o bem-estar social dos munícipes.

“A recuperação de ruas e avenidas nas sedes e de ramais na zona rural dos municípios garante qualidade de vida e a movimentação da economia local em todo o interior”, completou o secretário. Acompanhe o andamento de todas as obras do Governo do Estado por meio do link : eobras.am.gov.br/obras-gov-map/#/map

Leia Mais:

No susto, trabalhador reage e leva tiros de bandidos emManaus