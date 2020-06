Policiais 'batizam'recém-nascida, abandonada no AM, de ‘Ana Vitória’

Recém-nascida abandonada recebeu o nome de 'Ana Vitória' | Foto: Divulgação

Iranduba (AM) – A recém-nascida encontrada em uma área de mata, no munício de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), foi "batizada" pelos policiais militares que fizeram o resgate com o nome de ''Ana Vitória''. Entregue à equipe médica, na manhã deste sábado (20), o bebê passa bem.

Encontrada por uma moradora de rua ainda com a placenta, Ana Vitória foi encaminhada para atendimento médico em Manaus, onde foi recebida pela equipe da Maternidade Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste da cidade.

Na unidade hospitalar, a criança foi submetida a avaliações médicas que constatou um quadro de hipotermia, queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo, cuja causa mais comum é a exposição prolongada ao frio. No entanto, não há gravidade no quadro geral de saúde.

Registrada como recém-nascida abandonada, a menina recebeu o nome de Ana Vitória pelos policiais militares. O caso deve ser encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

A bebê foi levada para a Maternidade Moura Tapajós | Foto: Divulgação

O serviço social da unidade de saúde deve entrar em contato com o Conselho Tutelar da área e o Juizado da Infância e Juventude também será acionado para apurar a situação.

Entenda o caso

Ainda com a placenta, suja e com picadas de inseto por todo o corpo, a recém-nascida foi encontrada em uma área de mata no km 2 da rodovia AM-070, nas proximidades do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

Ainda não há informações sobre o que motivou o abandono da criança nem os responsáveis pelo crime.

