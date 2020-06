Criança com paralisia cerebral vence Covid-19 em Barreirinha, no AM

Criança tem 6 anos | Foto: Divulgação

Manaus – O município de Barreirinha, localizado a 330 quilômetros de Manaus, comemorou nesta semana a recuperação do paciente Janderson de Figueiredo Rodrigues, de apenas 6 anos. A criança tem paralisia cerebral e possuía um caso grave de comprometimento pulmonar, causado pela Covid-19.

O médico, Jakson Tavares, que avaliou e cuidou do paciente, afirmou que a atenção à criança era maior, por conta da patologia congênita cerebral que, em alguns casos, têm o sistema imunológico comprometido.

“São pacientes que não podem se comunicar e a atenção deve ser muito maior com eles. No caso desse paciente, não foi uma coisa fácil. Para uma criança especial como ele foi, realmente, uma vitória da medicina e da equipe médica de Barreirinha”, afirmou Jackson.

Casos no município

De acordo com o balanço diário emitido pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM) nesta sexta-feira (19), o município conta com 492 casos, seis mortes pelo novo Coronavírus e 417 pessoas fora do período de transmissão da doença.

Barreirinha foi uma das cidades do Amazonas que aderiram ao Lockdown desde o dia 11 de maio. O fechamento total de atividades comerciais, bancárias e administrativas influenciaram diretamente no número de mortes pela doença . O município conta com 1,22% de letalidade.

