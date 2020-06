Vídeo: mulheres com bebê são flagradas furtando drogaria em Manaus

Imagens da câmera de segurança | Foto: divulgação

Manaus – Duas mulheres foram flagradas por câmeras de segurança furtando medicamentos da Drogaria Pague Menos, localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, neste sábado (20).

Na gravação, uma das mulheres carrega um bebê enquanto a outra aproveita a distração para colocar medicamentos em uma sacola.

Durante a pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas, este não é o primeiro caso registrado de furto de medicamentos em drogarias da cidade. Em maio, quatros homens foram capturados por policiais com pacotes de vitamina C e materiais de higiene pessoal.

A equipe policial constatou que os itens foram furtados em duas drogarias. Neste mês, um casal também foi apreendido por furtar alimentos, materiais de higiene e pomadas.

Apesar da queda de crimes em Manaus, onde furtos diminuíram em 37%, casos como estes ainda preocupam comerciantes.

As mulheres que furtaram a drogaria não foram identificadas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Confira o vídeo:

