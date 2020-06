Amazonas se aproxima dos 63 mil casos de coronavírus

O Amazonas contabiliza neste sábado (20), 62.902 casos de Coronavírus | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Amazonas totaliza neste sábado (20) totalizando 62.902 casos confirmados do novo Coronavírus, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Foram diagnosticados mais 1.219 novos casos.

Ao todo, 50.980 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 9.272 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Dos 62.902 casos confirmados no Amazonas até este sábado (20/06), 24.978 são de Manaus (39,71%) e 37.924 do interior do estado (60,20%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Coari (3.230); Manacapuru (3.073); Tefé (2.959); São Gabriel da Cachoeira (2.547); Parintins (2.245); Benjamin Constant (1.410); Itacoatiara (1.310); Tabatinga (1.251); Iranduba (1.202); Santo Antônio do Içá (970); Careiro Castanho (887); Autazes (863); Maués (844); Presidente Figueiredo (820); Barcelos (799); Rio Preto da Eva (624); São Paulo de Olivença (596); Boca do Acre (578); Anori (566); Barreirinha (516); Tapauá (512); Alvarães (505); Itapiranga (483); Fonte Boa (446); Humaitá (445); Carauari (444); Uarini (421); Atalaia do Norte (393); Borba (392); Tonantins (382); Beruri (374); Novo Aripuanã (368); Amaturá (362); Nova Olinda do Norte (365); Urucará (342); Lábrea (342); Eirunepé (337); Urucurituba (330); Anamã (261); Guajará (259); Jutaí (238); Pauini (216); Itamarati (223); Japurá (212); Novo Airão (207); Manaquiri (203); Maraã (190); São Sebastião do Uatumã (178); Juruá (154); Silves (150); Boa Vista do Ramos (149); Caapiranga (135); Nhamundá (129); Manicoré (113); Codajás (113); Santa Isabel do Rio Negro (106); Canutama (65), Careiro da Várzea (63); e Apuí (27).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Mortes no AM

O boletim informa ainda que foram confirmados mais 26 óbitos pela doença, dos quais cinco ocorridos nas últimas 24 horas, todos de pacientes que estavam internados em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e 21 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.650 o total de mortes.

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.706 óbitos confirmados em decorrência do novo Coronavírus.

No interior, são 53 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 944. A lista inclui Manacapuru (122); Coari (77); Tefé (76); Tabatinga (70); Parintins (69); Itacoatiara (52); São Gabriel da Cachoeira (43); Iranduba (35); Maués (29); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (20); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (19); Santo Antônio do Içá (18); Borba (16), Fonte Boa (16); São Paulo de Olivença (16); Tonantins (14); Careiro Castanho (13), Jutaí (13); Rio Preto da Eva (12); Alvarães (12); Anori (9), Boca do Acre (9), Manaquiri (9); Amaturá (8); Novo Aripuanã (8); Barreirinha (6); Beruri (6), Carauari (6); Uarini (6); Novo Airão (5), Itapiranga (5), Humaitá (5); Silves (4), Urucará (4), Careiro da Várzea (4), Nhamundá (4), Manicoré (4), Caapiranga (4); Tapauá (3), Codajás (3), Lábrea (3); Boa Vista do Ramos (2), Maraã (2), Urucurituba (2), Santa Isabel do Rio Negro (2); Atalaia do Norte (1), Guajará (1), Itamarati (1), São Sebastião do Uatumã (1), e Pauini (1).

Outros 242 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 212 estão em investigação epidemiológica e 30 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 254 foram descartados para o novo coronavírus.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 306 pacientes internados , sendo 200 em leitos clínicos (22 na rede privada e 178 na rede pública) e 106 em UTI (26 na rede privada e 80 na rede pública).

Há ainda outros 233 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 142 estão em leitos clínicos (20 na rede privada e 122 na rede pública) e 91 estão em UTI (14 na rede privada e 77 na rede pública).

Confira o documento:

