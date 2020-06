Cabo da Força Aérea morre em colisão entre carro e moto em Manaus

O cabo morreu no local do acidente | Foto: Divulgação

Manaus - O cabo da Força Aérea Brasileira (FAB) Ronaldo Oliveira Alves, de 26 anos, morreu após colidir a motocicleta, que estava dirigindo, com um carro. O acidente aconteceu na rua Pessegueiro, antigo beija-flor, no Tarumã-Açu, na Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas encontraram o corpo do homem, por volta das 3h deste domingo (20), e acionaram uma equipe da Polícia Militar.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Ronaldo Oliveira já estava morto.

Consta nos registros do IML, que o corpo do rapaz foi removido por volta das 5h55. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Não se sabe se ele perdeu o controle da direção, se aconteceu algum problema com a moto, ou se o carro estava em alta velocidade.

Familiares não souberam explicar à polícia para onde a vítima estava indo quando aconteceu o acidente. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

