Vídeo: dupla é presa após render e assaltar frentista em Coari

Dupla foi filmada por câmeras de segurança | Foto: Divulgação

Coari (AM) – Anderson Carlos do Carmo Gama, de 22 anos, e Wellyson do Carmo Soares, de 20 anos, foram presos após, armados, assaltarem um posto de gasolina no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na madrugada deste domingo (21).

O crime ocorreu por volta das 2h. O assalto foi flagrado por câmeras de vigilância instaladas no local. Os dois homens se passaram por clientes e pediram para abastecer uma motocicleta de placa JWY-2969. Depois, a dupla rendeu o frentista e roubou cerca de R$200.

A Polícia Civil de Coari atendeu a ocorrência e investigou o caso. Às 11h do domingo, a equipe policial prendeu a dupla no bairro Grande Vitória, junto com a motocicleta utilizada no assalto, que foi apreendida e apresentada na delegacia.

Ambos serão encaminhados para o presídio de Coari | Foto: Divulgação

Os dois criminosos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Depois dos procedimentos cabíveis, eles foram encaminhados ao presídio de Coari, onde ficarão à disposição da justiça.



Veja a gravação do momento do assalto:

