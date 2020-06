Tefé chega aos quatro dias sem registros de mortes por Covid-19

Ao todo, são 96 horas sem registros de mortes pelo novo Coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - O município de Tefé , distante 522 quilômetros de Manaus, é uma das cidades que aderiram ao Lockdown no Amazonas. Neste domingo (21) contabilizou 96 horas, quatro dias, sem registros de morte pelo novo Coronavírus e, ao todo, 2.158 pessoas estão fora do período de transmissão do vírus.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (semsa). O município conta com 2.959 casos confirmados e sete pessoas internadas. Ao todo, 76 óbitos. Além dessas informações, a Prefeitura de Tefé destaca o Boletim Epidemiológico de casos positivos de Covid-19 em Indígenas atendidos em Tefé.

Em Tefé, há 46 casos confirmados de indígenas que contemplam aldeados e não aldeados. Cinco indígenas provenientes de Fonte Boa, três indígenas de Jutaí e três de Alvarães. Os óbitos são dois, um de Maraã e outro de Tefé.

Tefé permanece no terceiro lugar no ranking de infectados pelo Coronavírus no interior do Amazonas. Na frente estão os municípios de Coari com 3.284 infectados e 77 mortes; e Manacapuru com 3.083 casos confirmados e 122 óbitos. Manaus aparece em disparada no grande número de pessoas que apresentam o vírus, com 25.103 casos confirmados e 1.711 mortes.

